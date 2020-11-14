فاروق جعفر: زيزو الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح في منتخب مصر

جدة - عمرو شويل

اختار فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أحمد سيد زيزو، جناح الفريق ‏الأبيض لتعويض محمد صلاح في صفوف منتخب مصر خلال مواجهتي ‏توجو.‏

وقال جعفر في تصريحات عبر زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة ‏الزمالك:"أرى أن زيزو هو أنسب حل لتعويض غياب صلاح بعد اصابة ‏نجم ليفربول بفيروس كورونا".‏

وأشاد جعفر بالثقة التي حصل عليها اللاعب جراء تألقه في المباريات ‏الأخيرة للزمالك، مشدداً على قدرته تعويض غياب محمد صلاح.‏