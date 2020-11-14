شكرا لقرائتكم بدر بانون المغربي رقم 15 يقتحم أسوار الدوري المصري عبر بوابة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم بدر بانون، المدافع الجديد للنادى الأهلى، إلى قائمة طويلة من اللاعبين المغاربة، الذين جاءوا للعب فى الدوري المصرى الممتاز، بعد تعاقده رسميا مع القلعة الحمراء، بعقد لمدة 4 سنوات، قادما من فريق الرجاء.

ذكر موقع " le360 سبورت"، المغربي، أن بدر بانون، يعتبر اللاعب المغربي رقم 15، الذى يرحل للعب فى الدوري المصرى، حيث سبقه 14 لاعبا، منهم من نجح فى تجربته، وصنع بصمة له، والبعض الأخر لم يحالفه الحظ.

أضاف التقرير المغربي، أن الحارس الراحل عبد القادر البرازى، يعد أول محترف مغربي، فى الدوري المصرى، عندما حمى عرين فريق الإسماعيلى لمدة 3 مواسم، بداية من موسم 1998 – 1999.

وقامت الأندية المصرية الكبيرة، بالتعاقد مع عديد اللاعبين المغاربة بعد ذلك، أمثال أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، حميد أحداد وخالد بوطيب، من جانب نادى الزمالك، كما لعب وليد أزارو، مع الأهلى.

كما لعب عدد أخر من اللاعبين المغاربة فى أندية أخرى، مثل، سعيد ميلودي، توفيق الجموحي، صلاح البليوني، أحمد مرشوح، عمر النجدي، نبيل الداودى، عبدالسلام بن جلون و عبد الكريم الوادى.

ويعد بدر بانون مدافع الرجاء، المنتقل لصفوف النادى الأهلي أصبح أغلى مدافع ينتقل من الدورى المغربي إلى الخارج، بعدما وقع عقداً لمدة 4 سنوات مع نادى القرن مقابل 2 مليون دولار حصل عليها ناديه المغربى.