شكرا لقرائتكم منتخب مصر يرتدي الزى الأساسي أمام توجو فى تصفيات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفنى، عن إرتداء المنتخب الوطنى الأول الزى الأساسى "القميص الأحمر والشورت الأبيض، خلال مواجهة نظيره توجو الذى سيرتدى زيه الأصفر، فى المباراة التى تقام فى الثامنة مساء غد باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وتأكد بشكل قاطع من خلال الصور الخاصة بتدريبات المنتخب الوطنى، ما نشره "اليوم السابع" بأن جميع العينات الخاصة باللاعبين سلبية باسثناء عينة النجم المصرى محمد صلاح حيث تواجد جميع اللاعبين المنضمين لقائمة الفراعنة فى مواجهة توجو، فى التدريبات التى أقيمت مساء اليوم، باستثناء الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، الذى جاءت عينته الخاصة بفيروس كورونا، إيجابية، وأجرى اللاعب تحليل جديد وينتظر ظهور نتائجه خلال الساعات المقبلة.

واختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم، تدريباته باستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة توجو، ووضع حسام البدرى الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها الفريق المنافس خاصة أنه لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح المسار حيث تعادل المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر ويمتلك نقطتين فى رصيده.

وتأتى قائمة منتخب مصر فى مواجهة توجو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد بسام.

خط الدفاع : محمد هاني - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو" - رمضان صبحي - محمد مجدي "أفشة" - محمود حسن "تريزيجيه" -عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا" - حسام حسن - محمد شريف.

وتواجد جميع اللاعبين فى المران بشكل طبيعى باستثناء الدولى المصرى محمد صلاح، ليتأكد ما نشره "اليوم السابع" فى الساعات الماضية أن جميع لاعبى المنتخب عينتهم جاءت سلبية باستثناء صلاح.