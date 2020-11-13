شكرا لقرائتكم خبر عن غضب كلوب وخوف ساوثجيت فى صدر صحف إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة مؤخرا، بإصابة جو جوميز، مدافع ليفربول، فى الركبة أثناء تواجده مع المنتخب الإنجليزى، ووجود شكوك حول انتهاء موسمه.

وعنونت صحيفة «ديلى تليجراف»: «ضربة جوميز لكلوب وإنجلترا.. المدافع قد يغيب عن اليورو بعد الإصابة فى الركبة بالتدريبات.. تضخم الكوارث الدفاعية لليفربول بعد خسارة فان دايك».

كما عنونت صحيفة «التايمز»: «ساوثجيت: أخشى من الإصابة بمرض عقلى.. مدرب إنجلترا يتحدث عن مخاطر اللعب فى مسيرته»، فى إشارة إلى تسديده العديد من الضربات الرأسية التى يخشى أن تؤثر عليه.

فى سياق آخر، قال مارتن مارجيتسون، مدرب حراس المرمى بمنتخب إنجلترا، إن حارس إيفرتون جوردان بيكفورد الذى يواجه انتقادات حاليا يجب أن يعطى اهتماما أكبر لتفاصيل فنية لتحسين مستواه مع الفريق والمنتخب.

وجلس بيكفورد على مقاعد البدلاء مع إيفرتون خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد بالدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم هذا الشهر بعد ارتكابه بعض الأخطاء الفادحة، لكن مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت قال إن بيكفورد (26 عاما) لا يواجه منافسة قوية على مركزه بالمنتخب.

وأشاد مارجيتسون بإنقاذ بيكفورد لفرصة ديلى آلى خلال فوز إيفرتون الأول بالدورى هذا الموسم أمام توتنهام هوتسبير، لكنه أشار إلى أن الحارس يصعب الأمور على نفسه.

وقال لمحطة (سكاى سبورتس): «وقوفه ووضعه تحت المرمى يلعب بالتأكيد دورا مهما فى النجاح ويجب أن يكون رد الفعل سريعا».

وتابع: «عندما تكون فى مستوى بيكفورد فإن بعض التفاصيل الفنية والخيارات مثل آخر وضع للحارس قبل تسديد المهاجم يمكن أن تحسم مباريات بالفوز أو الخسارة».