شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن الجماهير: محمد صلاح بصحة جيدة في العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاتصال بالجهازين الفني والطبي للمنتخب للاطمئنان على الحالة الصحية لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، بعد ثبوت إيجابية العينة وإصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب جيدة، وتتم المتابعة وفق بروتوكول العلاج الطبي، وتحديد الفحوصات الطبية المقرر أن يخضع لها صلاح الفترة الحالية.

وتمني الوزير الشفاء لمحمد صلاح والعودة للملاعب بقوة في أقرب وقت بعد تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو، غدًا السبت، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا «الكاميرون 2022»، وتقام المباراة الثانية ضد نفس المنتخب في توجو، الثلاثاء المقبل، 17 نوفمبر الجاري.