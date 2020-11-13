شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة معلول وساسي.. منتخب تونس يتفوق على تنزانيا بتصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب التونسي فوزًا مهمًا على نظيره التنزاني بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت المنتخبين على الملعب الأوليمبي برادس في تونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا «الكاميرون 2022».

سجل هدف تونس يوسف المساكني من ضربة جزاء في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء مشاركة على معلول وفرجاني ساسي، المحترفين بناديي الأهلي والزمالك، اللذين سيتواجهان في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 27 نوفمبر الجاري.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب التونسي إلى تسع نقاط محتلًا صدارة ترتيب المجموعة العاشرة، فيما تجمّد رصيد المنتخب التنزاني عند 3 نقاط في المركز الثالث.