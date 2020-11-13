شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن عدد المباريات التي سيخوضها دون محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم إجراء مسحة ثانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للنجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة بإصابة النجم الكبير بفيروس كورونا.

وبظهور نتيجة المسحة الثانية، تأكد غياب محمد صلاح عن مواجهتي منتخب مصر أمام توجو، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية «الكاميرون 2022».

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، تنص قواعد كورونا الحكومية بإنجلترا على أنه يجب على أي شخص ثبتت إصابته بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام من وقت إجراء الاختبار إذا لم تظهر عليه الأعراض.

ومع ذلك، قد يستغرق ذلك وقتًا أطول في حالة ظهور الأعراض على صلاح، حيث أكدت الحكومة أيضًا أنه يجب على الأشخاص عزل أنفسهم لمدة 10 أيام أخرى في حالة ظهور الأعراض خلال فترة عزلهم.

ويُسمح للأشخاص بالتوقف عن عزل أنفسهم بعد 10 أيام إذا كان لديهم سعال فقط أو دون أعراض.

ومع ذلك، يجب أن يستمروا في عزل أنفسهم بعد هذه الأيام العشرة إذا كانت هناك أعراض أخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة.

بالنسبة لصلاح، فهذا يعني أن اختبارًا إيجابيًا آخر من شأنه بالتأكيد استبعاده من مباراة ليفربول المقبلة أمام ليستر سيتي في 21 نوفمبر.

ثم يواجه الريدز أتالانتا في 25 نوفمبر قبل السفر إلى برايتون في 28 نوفمبر، إذا لم تظهر الأعراض على صلاح، فسيكون جاهزًا للمشاركة في هذه المباريات.