شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك للاعبين: كأس أفريقيا أفضل رد على المتآمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه يفخر بانتمائه لبلده ودفاعه عنها في كل وقت وتحت أي ظروف.

وأضاف «منصور»: «أنا مواطن مصري، لا أملك سوى أنني شريف وأحب بلدي.. معركتي مع قطر لأنني أحب بلدي وقضيتها.. قطر والإخوان وتركيا وبعض الإعلاميين تحالفوا ضدي.. وما دام العالم كله تابع انتخابات ميت غمر رغم وجود ١٣ محافظة تقام بها انتخابات وحتى انتخابات أمريكا، وتحدثوا فقط عن مرتضى، فأنا رجل قوي.. وكل الظلم والافتراء الذي تعرضت له لن أتحدث عنه الآن، لأنني أحب بلدي وأخاف عليها، وسأظل وراء جيش وقضاء مصر إلى الأبد، مهما تعرضت للظلم».

واختتم مرتضى منصور تصريحاته موجهًا حديثه للاعبين بأن فريق الكرة بالزمالك سيوفقه الله، وعندما سيرفع كأس أفريقيا سيعود المتربصون إلى جحورهم.