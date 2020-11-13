شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أتعرض لحرب شرسة وتم منع صوتي في قناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي للزمالك، أنه تعرض لحرب شرسة، أبرزها العزل من جانب اللجنة الأوليمبية، ثم الطعن على لائحة النادي، وغلق البرنامج الرئيسي للقناة.

وأضاف: «كذلك منعوا صوتي من الحديث في قناة النادي الرسمية لتهنئة فريق الكرة بعد الفوز على الرجاء المغربي»، مشددًا على أن لكل حادث حديثًا، وأنه لن يخطئ في حق بلده لأنه مصري ورجل وطني.

وأكمل «منصور» أنه تعرض للظلم والافتراء الشديد، لكن «الأُسُود لا تسقط». بحسب قوله.

ووجه رسالة لجماهير الزمالك: «لا تقلقوا على ناديكم ولا رئيس ناديكم.. ولا تخافوا على ناد رئيسه مرتضى منصور».

كما وجه مرتضى منصور رسالة للاعبي الفريق الكروي بالنادي: «سينصركم الله في النهاية، وما حدث معي تكرر كثيرًا، ولو كنت جبلًا كان سيسقط».