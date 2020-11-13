شكرا لقرائتكم خبر عن ودية كوريا الجنوبية تكشف أزمات المنتخب الأوليمبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت التجربة الودية التي خاضها المنتخب الأوليمبى مع كوريا الجنوبية والتى انتهت بالتعادل السلبى، على ملعب الأهلى بالسلام، في إطار التحضيرات لخوض أوليمبياد طوكيو، عددا من السلبيات التي ظهرت على أداء اللاعبين وتحتاج للعلاج، أبرزها أزمة إهدار الفرص التي أتيحت للاعبين خلال شوطى المباراة، بجانب غياب التجانس خصوصا للعناصر التي شاركت للمرة الأولى ويحتاجون للمزيد من المشاركة من أجل التفاعل مع باقى زملائه لتحقيق المراد منهم، بجانب افتقاد عدد من اللاعبين للياقة البدنية التي تساعدهم على الظهور بمستوى جيد طوال المباراة.

وينتظر أن يعقد شوقى غريب المدير الفنى، جلسة مع اللاعبين السبت، لشرح سلبيات وإيجابيات ودية كوريا وإطلاعهم على خطة مواجهة البرازيل المقررة الثلاثاء المقبل في آخر مباريات الدورة الودية.

يأتى هذا في الوقت الذي وضع فيه المدير الفنى أكثر من لاعب تحت المنظار لضمه للقائمة التي ستشارك في الأوليمبياد من المسموح ضمه فوق السن، ووفقا لمصدر داخل المنتخب فإن غريب حسم ضم الثنائى محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، بينما يفاضل بين أحمد حجازى، ومحمد الشناوى ومحمد الننى لاختيار واحد منهم لرغبته في الاستعانة بأفضل ثلاثة لاعبين من أصحاب الخبرة للمساهمة مع باقى العناصر في الظهور بمستوى جيد في الأولمبياد والمنافسة على ميدالية، حيث يراهن غريب على الجيل الحالى للمنتخب في مواصلة المسيرة بعد نجاح المنتخب في التتويج بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، كما طلب المدير الفنى من اتحاد الكرة رفع قيمة المكافآت قبل الأوليمبياد لتشجيع اللاعبين على الاجتهاد وتحفيزهم على الظهور بمستوى جيد في المباريات الرسمية.

من جانبه، قال شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، إنه راض عن أداء لاعبيه أمام كوريا الجنوبية، رغم تضييع عدد كبير من الفرص السهلة، خلال المباراة الودية التي انتهت بالتعادل السلبى.

وأكد غريب، في تصريحات عقب المباراة، أنه حذر لاعبيه بين الشوطين من استمرار ضياع الفرص.

وأضاف: فرضنا حصارا على كوريا، الذي لم يشكل أي خطورة على مرمى محمد صبحى، حارس الفراعنة.

والتمس غريب العذر لبعض لاعبيه، مشيرًا إلى أن عددًا منهم، خاض مباراته الدولية الأولى، ونسعى خلال تلك الفترة لإعادة ذاكرة المباريات للاعبين، بعد غياب تجمعهم لفترة وصلت للعام، وشدد على أنه متمسك بتحقيق إنجاز في أولمبياد طوكيو، مطالبا باستمرار المباريات الودية مع منتخبات قوية، مثل البرازيل وكوريا الجنوبية.

وأشار المدير الفنى للمنتخب إلى أن اللاعبين خضعوا لـ 3 مسحات أيام 4، و8، و10 نوفمبر، إلا أن المسحة الأخيرة أظهرت إيجابية عينة محمود البدرى بفيروس كورونا دون أن تكون هناك أعراض، مضيفا: «سنجرى مسحة أخرى يوم 15 من الشهر الجارى قبل مواجهة البرازيل ونتمنى أن يكون تعافى ليشارك في المباراة».