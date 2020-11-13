شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إيجابية مسحة كورونا الثانية لـ «محمد صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن اتحاد الكرة أنه تم إجراء مسحة ثانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للنجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة بإصابة النجم الكبير بفيروس كورونا، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بذلك واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، والدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني.

وكانت المسحة الأولى ظهرت نتيجتها إيجابية إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة، حيث تلقى حالة إصابة النجم الكبير اهتمامًا كبيرًا من الاتحاد على جميع المستويات.

ويتمتع نجم مصر بروح معنوية عالية، إضافة إلى أن أيًا من عوارض الإصابة المعتادة لم تظهر عليه، فيما تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيًا، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع الدكتور كيم موكسن، رئيس الجهاز الطبي لنادي ليفربول، للمتابعة والتنسيق أولًا بأول.