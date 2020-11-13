شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: المسحة الثانية أثبتت إصابة محمد صلاح بكورونا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، أن المسحة الثانية التي أجراها محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجنايني، في تصريحات عبر «إكسترا نيوز»: «محمد صلاح لم تظهر عليه أعراض الفيروس واللاعب بصحة جيدة».

وواصل: «اللاعب أجرى مسحتين لكورونا والنتيجة جاءت إيجابية».

وأتم الجنايني تصريحاته مؤكداً أن الاتحاد المصري قد تواصل مع إدارة ليفربول الانجليزي وتم إبلاغها بالحالة الصحية للاعب.