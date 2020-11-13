شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات رسمية لمجلس إدارة الزمالك في اجتماع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، اجتماعا مساء اليوم، الجمعة، بمقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات المختلفة التي تخص النادي في الفترة المقبلة. وأسفر اجتماع المجلس عن القرارات التالية: - صرف جميع مستحقات اللاعبين. - مناقشة استعداد الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي. - اعتماد إعارة رزاق سيسيه وبيع محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري. كما ناقش مجلس الزمالك بعض الأمور الإدارية الخاصة بالنادي. الوضع في مصر

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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