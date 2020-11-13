شكرا لقرائتكم تونس تفوز على تنزانيا بهدف فى تصفيات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق المنتخب التونسى، فوزا هاما على ضيفه التنزانى، بهدف دون مقابل، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، في رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث سجل يوسف المساكنى مهاجم الدحيل القطرى هدف الفوز لصالح "نسور قرطاج" فى الدقيقة 18 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء، وشهدت المباراة مشاركة الثنائى على معلول ظهير أيسر الأهلي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، حيث خاض منتخب تونس اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: محمد دراقر، ديلان برون، ياسين مرياح، علي معلول

خط الوسط: انيس بن سليمان، إلياس السخيري، فرجاني ساسي

خط الهجوم: حمزة رفيعة، وهبي الخزري، يوسف المساكني

بهذه النتيجة، يواصل منتخب تونس صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ويأتي منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية خلفها برصيد 3 نقاط لكل منهم، حيث خسرت ليبيا أمام غينيا الاستوائية في نفس الجولة بنتيجة 3-2 مساء الأربعاء.

وأقيمت مباراة نسور قرطاج مع تنزانيا اليوم بملعب حمادي العقربي الأوليمبي في رادس قبل أن يلتقي الفريقان مجددًا بعدها بأربعة أيام في دار السلام.