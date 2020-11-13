شكرا لقرائتكم محمود وادى يكشف تفاصيل انتقاله إلى نادي بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود وادى مهاجم بيراميدز الجديد، إنه سعيد بخطوة انتقاله لصفوف الفريق السماوى بعد فترة ناجحة مع المصرى البورسعيدى، متمنيًا أن يضيف للفريق خاصة فى ظل وجود كوكبة من النجوم، موضحَا أن وجود عبد الله السعيد مع باقى اللاعبين سيسهل مهمته، خاصة وإن المهاجم يحتاج لصانع ألعاب مميز يستطيل أن يضعه أمام مرمى المنافس بكل سهولة، وهذا ما يتميز به السعيد وباقى نجوم بيراميدز.

أضاف وادى إن المفاوضات مع بيراميدز بدأت بشكل ودى بعد عودة النشاط الرياضى عقب جاحة انتشار فيرس كورونا، مشددًا على إن بيراميدز يمتلك من المقومات ما يساعده على المنافسة بقوة فى أفريقيا، وحصد لقب الدورى، وهو ما دفعه للموافقة على العرض فى الوقت الذى كان يمتلك فيه أكثر من عرض من أندية أخرى.

محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز يدخل في تحدٍ جديد عقب الانتقال إلى الفريق السماوى في مهمة حصد هدافى بطولة الدورى الممتاز وذلك عقب الأداء الرائع الذى ظهر عليه المهاجم مع المصرى البورسعيدى الموسم الماضى وكثر عقدة اللاعبين المغاربة وأعلن نادي بيراميدز ضم الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب المصري السابق إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 4 مواسم.