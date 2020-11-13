شكرا لقرائتكم هل أصيب محمد صلاح بـ "كورونا" فى حفل اتحاد الكرة ؟ الجنايني يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم حول الأنباء المنتشرة والتى تربط بين إصابة الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، بفيروس كورونا وحفل تكريمه الذى أقامه الاتحاد المصرى قائلا فى تصريحات تليفزيونية:"حفل تكريم صلاح؟ كل شيء تم بالتنسيق مع مدير أعمال صلاح ومع ليفربول، التنسيق مع ليفربول كان دقيقة بدقيقة وبخصوص كل شيء سيتم في الحفلة".

وتابع الجناينى:"صلاح ظهر في حفل التكريم ما لا يزيد عن 5 دقائق فقط.. والتزمنا بكل شيء من مطالب ليفربول بخصوص إجراءات تسليم الجائزة، وأنه يتسلمها بنفسه دون أن يعطيها له أي شخص، إلى جانب أنه سيتحدث عبر ميكروفون خاص به، ونفذنا كل ذلك.. وحالة صلاح مطمئنة وكل بعثة المنتخب ستخضع لمسحة قبل السفر إلى توجو يوم الأحد".

واختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فى السادسة من مساء اليوم، تدريباته باستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة توجو غدًا السبت فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومن المقرر أن يضع اليوم حسام البدرى الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها الفريق المنافس خاصة أنه لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح المسار حيث تعادل المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر ويمتلك نقطتين فى رصيده.

وجاءت قائمة المنتخب التى خاضت التدريب كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد بسام.

خط الدفاع : محمد هاني - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو" - رمضان صبحي - محمد مجدي "أفشة" - محمود حسن "تريزيجيه" -عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا" - حسام حسن - محمد شريف.