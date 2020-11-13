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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا حيث يقام نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي و الزمالك في التاسعة مساء يوم 27 من نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا حيث تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.