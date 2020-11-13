شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تعرضت لوعكة صحية منعتني من الظهور بنادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسباب غيابه عن التواجد فى مقر قلعة ميت عقبة، فى الفترة الأخيرة فى حديثه مع الأعضاء من خلال الإذاعة الداخلية للنادى عقب نهاية اجتماع مجلس الإدارة إنه تعرض لوعكة صحية ألزمته بالتواجد فى منزله خلال الفترة الأخيرة، لذا لم يتواجد فى نادى الزمالك خلال الأيام الأخيرة.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اجتماعا، مساء اليوم الجمعة، بمقر النادى، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص النادى المختلفة فى الفترة القادمة.

وأسفر اجتماع المجلس عن القرارات التالية:

صرف جميع مستحقات اللاعبين.

مناقشة استعداد الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

اعتماد إعارة رزاق سيسيه وبيع محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري كما ناقش مجلس الزمالك بعض الأمور الإدارية الخاصة بالنادي.

وصل مرتضى منصور إلى مقر النادي فى أول ظهور له بقلعة ميت عقبة منذ الانتخابات البرلمانية، حيث من المقرر أن يرأس منصور اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقررة إقامته اليوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنادي ويجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك بمقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، وأبرزها الميركاتو الجارى وتحديد الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة لتدعيم القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، حيث ستكون المرة الأولى فى تاريخ البطولة القارية التى تشهد تأهل فريقين من بلد واحدة للمباراة النهائية.