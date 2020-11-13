شكرا لقرائتكم رسميًا.. السوبر الأفريقي في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية والمعنوية لنجم الفراعنة محمد صلاح، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا وغيابه عن مباراتي توجو رسميًا.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس، على فضائية أون سبورتس، أن محمد العلاء طبيب على تواصل مستمر ودائم مع الجهاز الطبي بنادي ليفربول.

وأكد رئيس اللجنة الخماسية أن جميع أفراد المنتخب الوطني باستثناء صلاح جاهزين على كافة المستويات لمباراتي توجو.

وأوضح الجنايني أن اتحاد الكرة يستعد لإصدار بيان باللغة الإنجليزية يشرح حالة صلاح، وهي المتابعة اللازمة لإصابة نجم بحجم صلاح، مؤكدا أنه سيكون هناك إيميل مفتوح للرد على أي استفسار بشأن إصابة اللاعب الدولي.

وعبر الجنايني عن فخره بإنجازات الفرق المصرية على المستوى القاري، موضحا أنه بدأ التنسيق مع الاتحاد الأفريقي لتحديد موعد كاس السوبر الأفريقي الذي تحتضنه مصر في القريب العاجل.

وكشف عن وجود تحركات لحضور الجماهير في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك يوم 27 من الشهر الجاري.

وحول الأنباء المنتشرة والتي تربط بين إصابة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا وحفل تكريمه الذي أقامه الاتحاد المصري قال: "حفل تكريم صلاح؟ كل شيء تم بالتنسيق مع مدير أعمال صلاح ومع ليفربول، التنسيق مع ليفربول كان دقيقة بدقيقة وبخصوص كل شيء سيتم في الحفلة".

وتابع الجناينى: "صلاح ظهر في حفل التكريم ما لا يزيد عن 5 دقائق فقط.. والتزمنا بكل شيء من مطالب ليفربول بخصوص إجراءات تسليم الجائزة، وأنه يتسلمها بنفسه دون أن يعطيها له أي شخص، إلى جانب أنه سيتحدث عبر ميكروفون خاص به، ونفذنا كل ذلك.. وحالة صلاح مطمئنة وكل بعثة المنتخب ستخضع لمسحة قبل السفر إلى توجو يوم الأحد".

واختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، فى السادسة من مساء اليوم، تدريباته بإستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة توجو غدًا السبت فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومن المقرر أن يضع اليوم حسام البدرى الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها الفريق المنافس خاصة أنه لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح المسار حيث تعادل المنتخب فى مباراتي كينيا وجزر القمر ويمتلك نقطتين في رصيده.