كأس ألمانيا: تأجيل مباراة بايرن إلى العام المقبل

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برلين: أعلن بايرن ميونيخ الجمعة انه حصل على الموافقة لتأجيل مباراته مع هولشتاين كييل من الدرجة الثانية ضمن الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم من أواخر كانون الأول/ديسمبر إلى منتصف كانون الثاني/يناير لمنحه مزيداً من الراحة في جدول مبارياته المزدحم.

وتقام مباريات الدور الثاني (دور الـ32) من مسابقة الكأس في 22 و23 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأوضح حامل اللقب في بيان أن الاتحاد الألماني ومنافسه هولشتاين كييل وافقا بعد مناقشات "متجانسة" على طلبه لتغيير موعد مباراتهما إلى 13 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال "تم تغيير موعد المباراة التي كانت مقررة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2020".

واضاف "قدم حامل اللقب طلباً إلى الاتحاد الألماني ونادي كييل لتأجيل المباراة لوقت لاحق بسبب العدد الكبير من المباريات التي سيخوضها الفريق قبل عطلة عيد الميلاد".

وأكد أنه "في اتفاق متجانس، اتفقنا أن تقام المباراة في 13 كانون الثاني/يناير 2021".

ويخوض بطل أوروبا تسع مباريات ثلاثة منها في دوري الأبطال والست الأخرى في الـ"بونديسليغا" حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر المقبل.