عمدة نجريج يتحدث عن حقيقة تسبب فرح شقيق صلاح في إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى ماهر شتيه عمدة نجريج، أن يكون النجم الدولي محمد صلاح،لاعب ليفربول الإنجليزي، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال حضوره لفرح شقيقه قبل أيام.

وقال شتيه في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحكاية عبر قناة "إم بي سي مصر": "فرح شقيق صلاح كان عدد الحاضرين بين 60 لـ70 فردًا وجمعيهم أقارب اللاعب والمقربين منه".

وأضاف: "فرح شقيق صلاح كان في مكان مفتوحٍ، واللاعب التزم أغلب الوقت بارتداء "الكمامة"، ولم يخلعها إلا في أضيق الحدود عند التقاط الصور التذكارية فقط".

وأوضح، أن محمد صلاح حرص على مصافحة جميع الحضور كما فعل زميله في منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، مشيرا إلى أن صلاح لو كان أصيب بكورونا بسبب مصافحته لعدد من الحاضرين لحدث نفس الأمر مع لاعب أستون فيلا".

وأتم عمدة نجريج تصريحاته: "وكيل وزارة الصحة بالغربية سيبدأ في إجراء مسحات طبية لجميع الأشخاص المخالطين لمحمد صلاح في فرح شقيقه".