أشرف صبحي: وزيرة الصحة وجهت بمتابعة حالة صلاح في العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالقادر سعيد:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن حالة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني مستقرة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال أشرف صبحي: "تواصلنا مع وزيرة الصحة لعمل كل الإجراءات اللازمة، ووجهت الوزيرة بتوجيه رئيس اللجنة العلمية لمتابعة حالة صلاح خلال العزل في فندق إقامة المنتخب".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ثبوت إصابة صلاح بفيروس كورونا بعد إجراء مسحتين طبيتين على اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية؛ ليخضع اللاعب للعزل.

وأضاف صبحي: "إذا استلزم الأمر توجه صلاح للمستشفى فهناك إجراءات سيتم اتخاذها على الفور، مستشفى دار الشفاء مستعدة لاستقباله ومجهزة على أعلى مستوى لعمل الأشعة المقطعية".

وتابع وزير الشباب والرياضة قائلاً: "حالة صلاح خفيفة جداً، وهناك متابعة بين الجهاز الطبي للمنتخب وفريق وزارة الصحة وأطباء ليفربول، ولا داعي للقلق على اللاعب".

وأنهى وزير الشباب والرياضة: "من الضروري أن نمد العالم بمعلومات صحيحة، وبكل شفافية تامة، وخلال جائحة كورونا هناك نسبة إصابة قوية لأي شخص في العالم مهما كانت الإجراءات الاحترازية".