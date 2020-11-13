"لن يغادر القاهرة".. أول تعليق من عمرو الجنايني بعد إصابة صلاح بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم، إن نتيجة المسحة الثانية لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح جاءت إيجابية.

وأضاف الجنايني في تصريحات عبر شاشة "سي بي سي إكسترا" مساء الجمعة :"محمد صلاح لم يعانِ من أي أعراض بعد أن خضع لمسحة طبية اليوم إلا أن النتيجة جاءت إيجابية".

وتابع: "أعتقد أن إصابة محمد صلاح لن تأخذ وقتًا طويلاً، حالته المعنوية جيدة، لكن لن يغادر القاهرة حتى تأتي نتيجة العينة سلبية".

وكشف الجنايني خلال تصريحاته: "صلاح لم يعانِ من أي أعراض بعد أن خضع لمسحة صباح اليوم ثم تمت إعادة المسحة مرة أخرى ظهر اليوم وفقًا للبروتوكول وتأكدت إصابته بالفيروس".

وأكمل: "تواصلنا مع نادي ليفربول على الفور، وأبلغناهم بالبروتوكول وتم عزل اللاعب وفقًا للبروتوكول المحلي والدولي".

وعن ظهوره في مباراة توجو يوم الثلاثاء المقبل، شدد الجنايني في نهاية تصريحاته أن تواجد صلاح سيكون صعبًا.

ومن المقرر أن يغيب محمد صلاح عن مباراة منتخب بلاده أمام توجو والمقرر لها غدًا السبت ثم مباراة الثلاثاء ضمن جولتي الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا قبل أن يتم حذف البيان ويتم الإعلان عن إصابة ثلاثة لاعبين من جانب منتخبي مصر وتوجو. (طالع التفاصيل).

في المقابل، تواصل "الخليج 365" مع نادي ليفربول إلا أن النادي الإنجليزي رفض التعليق على الأمر. (طالع التفاصيل)

ولم يستطع صلاح الظهور حتى الآن مع منتخب مصر مع ولاية حسام البدري، وغاب عن مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر بالتصفيات بسبب إصابته في الكاحل خلال الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة السابعة مع الثلاثي (جزر القمر- كينيا- توجو)، ويحتل منتخب "الفراعنة" الترتيب الثالث برصيد نقطتين بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر جزر القمر، والذي خاض ثلاث جولات كان آخرها التعادل أمام منتخب كينيا يوم الأربعاء الماضي بنتيجة (1-1).