"مجلس الزمالك" يصرف مستحقات اللاعبين.. ويعتمد رحيل 3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور اجتماعاً، مساء اليوم الجمعة، بمقر النادي؛ لمناقشة العديد من الملفات التي تخص النادي في الفترة القادمة.

وأسفر اجتماع المجلس، وفقاً لبيان صادر عن نادي الزمالك، اليوم، عن عدة قرارت أولها صرف جميع مستحقات اللاعبين بالإضافة مناقشة استعداد الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وكذلك شهد الاجتماع، بحسب البيان ذاته، اعتماد إعارة رزاق سيسيه وبيع محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري، كما ناقش مجلس الزمالك بعض الأمور الإدارية الخاصة بالنادي.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.