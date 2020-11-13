محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
فسر محمد صلاح، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، سبب استغناء الأهلي عن المهاجم المغربي وليد أزراو، الذي رحل لصفوف الاتفاق السعودي.
وقال صلاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن أهم ما كان يميز وليد أزارو مع الأهلي سرعته وقدرته على خلق المساحات لباقي الفريق، لافتًا إلى أن إهدار الفرص الكثيرة كان يجب أن يقابله عمل مكثف من المدرب.
وأضاف، أن أزارو قدم موسمًا استثنائيا في ظهوره الأول مع الأهلي وفي الموسم الثاني كان يهدر العديد من الأهداف، وتلك المشكلة كان يجب أن يتعامل معها الأهلي بالصبر على اللاعب كما حدث مع الأنجولي فلافيو.
وتابع: "الأهلي أعطى فلافيو الكثير من الوقت حتى أصبح هداف الدوري بعد موسم من الغياب عن هز الشباك سوى في لقاء وحيد في موسمه الأول".
وأوضح، أن الأهلي كان يجب أن يتحلى بالصبر في ملف أزارو، لكنه وافق على رحيله بسبب "السوشيال ميديا" والضغط الذي تعرض له مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن أزارو كان يستحق البقاء في الأهلي؛ لأنه كان أسرع مهاجم في الدوري وقتها، ورغم إضاعته العديد من الفرص لكنه كان يسجل أيضًا.
وأتم صلاح: "ضياع الفرص يحتاج للتدريب بشكل مكثف، حتى يتمكن اللاعب من تسجيل نفس الفرص حين يواجهه نفس الموقف في المباريات".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح: الأهلي قرر الاستغناء عن أزارو بسبب" السوشيال ميديا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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