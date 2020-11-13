مرتضى منصور: الزمالك هرم لن يسقط.. ولدينا هدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن "الهرم اللي اسمه الزمالك" لن يقع، موجهًا الشكر لجماهيره على دعمه خلال الفترة الماضية.

وأضاف مرتضى منصور، خلال تواجده في مقر نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة: "تحملنا الكثير وفي النهاية لدينا هدف واحد وهو بطولة أفريقيا".

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي مساء يوم 27 نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واسترسل رئيس الزمالك: "الزمالك هرم لن يسقط أبدًا ورئيسه أيضًا لن يقع وسنحافظ على الإنجازات التي تحققت وأشكر ملايين الزملكاوية الذين وقفوا بجانبي"،

وأتم مرتضى منصور تصريحاته بـ: "الهرم اللي اسمه الزمالك عمره ما هيقع ورئيسه عمره ما هيقع والشكر لملايين الزملكاوية على وقفتهم معانا وسعيد بكوننا يد واحدة".

ومن المقرر أن يرأس مرتضى منصور اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقرر إقامته اليوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنادي.