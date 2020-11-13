فريدة عثمان تتوج بذهبية 50 متر حرة ببطولة أمريكا المفتوحة للسباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
توجت المصرية فريدة عثمان بذهبية بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة المقامة في جرينسبورور بولاية نورث كاروليا من 12 الى 14 نوفمبر، في أول مشاركة لها بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.
وحصدت عثمان الميدالية الذهبية لسباق 50 متر حرة في زمن قدره 25.10 ثانية.
وسوف تشارك عثمان في سباق 100 متر فراشة خلال منافسات اليوم.
كما ستشارك فريدة غدا السبت في سباق 100 متر حرة خلال بطولة أمريكا المفتوحة.
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