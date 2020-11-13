تصفيات أمم أفريقيا.. نيجيريا تتقدم بالأربعة وسيراليون تعود (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت مباراة نيجيريا وسيراليون قمة الإثارة بعدما تقدم منتخب "النسور" بأربعة أهداف دون رد قبل أن تنتهي الموقعة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (4-4) في لقاء أقيم على ملعب "سامؤيل اوجبيموديا" ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.

منتخب نيجيريا تقدم برباعية حيث تقدم أليكس أيوبي بالنتيجة في الدقيقة الرابعة ثم أضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 21.

أليكس أيوبي عاد من جديد ليسجل الهدف الثاني له والثالث لنيجيريا في الدقيقة 27، قبل أن يحرز سامويل شوكويزي الهدف الرابع في الدقيقة 29.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق قلّص كوامي كوي النتيجة لصالح سيراليون لينتهي أحداث الفترة الأولى بتقدم نيجيريا بنتيجة (4-1).

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب الضيف وسجل ثلاثة أهداف فكانت البداية في الدقيقة 72 عن طريق الحاجي كامارا.

ومع حلول الدقيقة 80 أحرز مصطفى بوندو الهدف الثالث للمنتخب السيراليوني قبل أن يعود الحاجي كامارا ويحرز الهدف الرابع لمنتخب بلاده وتنتهي المباراة عند نتيجة (4-4).

واحتفظ المنتخب النيجيري بصدارة المجموعة الـ12 برصيد سبع نقاط، في المقابل ظل المنتخب السيراليوني في المركز الثالث برصيد نقطتين.

في المقابل، يتواجد المنتخب البنيني في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ويتذيل منتخب ليسوتو المجموعة برصيد نقطة بعد أن خاض كل منتخب مباراتين.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب السيراليوني نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة الرابعة.