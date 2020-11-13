برشلونة يعلن موعد خروج فاتي من المستشفى بعد الجراحة

اقترب أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة الإسباني، من الخروج من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، عقب الإصابة التي تعرض لها في قدمه اليسرى.
وقرر الفريق الطبي إخراج فاتي، من المستشفى بعد نجاح العملية التي خضع لها اللاعب، بعد الإصابة خلال مشاركته في مباراة برشلونة وريال بيتيس بالليجا، وخضع لعملية جراحية في 9 نوفمبر بسبب إصابةفي الركبة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فاتي سيغادر المستشفى بعد خمسة أيام من خضوعه لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى.
وكان نادي برشلونة قد أكد، يوم الاثنين الماضي، أن مهاجمه الشاب أنسو فاتي سيغيب عن الملاعب لقرابة 4 أشهر، وذلك بعد خضوعه لعمليةجراحية من أجل معالجة تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى.
وقال النادي الكتالوني في بيان: "خضع أنسو فاتي على يد دكتور رامون كوغات لعملية جراحية ناجحة بخصوص الإصابة التي تعرض لها في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، وذلك تحت اشراف الطاقم الطبي في النادي".
وتشكل هذه الإصابة ضربة كبيرة لبرشلونة، لاسيما أن فاتي سجل 5 أهداف في 10 مباريات ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، ما جعله ثاني أفضل هداف في الفريق الكتالوني خلف ميسي.
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