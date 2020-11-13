تصفيات أمم أفريقيا 2020.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو

ينتظر عشاق الكرة المصرية، بمصر والوطن العربي، مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أمام نظيره توجو، ضمن المنافسات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون 2022.

موعد مباراة منتخب مصر توجو:

ومن المقرر إقامة مباراة مصر وتوجو، في التاسعة مساء غدًا السبت الموافق 14 نوفمبر الجاري، على معلب ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو:

وتبث قناة أون تايم سبورت، مباراة منتخب مصر ونظيره

توجو، عبر بثها الأرضي، في التاسعة من مساء السبت المقبل، وفقًا لإعلان الهيئة الوطنية للإعلام، عن توفير استوديو تحليلي بجودة مميزة يبضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية القدامى، كما تبث المباراة على

فضائية "beIN Sports HD 7".

ترتيب مجموعة مصر:

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ويحل منتخب كينيا بالمركز

الثاني برصيد ثلاث نقاط، ومصر بالمركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بالمركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وكان قد قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي من مباراة الفريق أمام توجو غدًا بتصفيات أمم أفريقيا.

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم انه لايعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.