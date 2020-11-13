بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر اليوم 14/11/2020

يشهد اليوم الجمعة، عددا من المباريات المهمة، حيث تقام بعض المواجهات في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، فضلا عن عدد من مباراتين بتصفيات أمريكا الجنوبية وعدد من المباريات الودية في إطار الأجندة الدولية.

ويقدم "الوطن سبورت"، مواعيد أبرز مباريات اليوم، بتوقيت القاهرة، إضافة إلى استعراض القنوات الناقلة لتلك المواجهات.

مباريات تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية اليوم والقنوات الناقلة

10:30 مساء، كولومبيا × أوروجواي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

مواجهتان فجرا

01:00 فجرا تشيلي × بيرو، تذاع

عبر قناة beIN Sports HD 2

02:30 فجرا البرازيل × فنزويلا تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

مباريات تصفيات كأس أمم افريقيا اليوم والقنوات الناقلة

06:00 عصرا، النيجر × إثيوبيا

06:00 عصرا، نيجيريا × سيراليون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

09:00 مساء، تونس × تنزانيا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

09:00 مساء، جنوب أفريقيا × ساوتومي وبرينسيب

09:00 مساء، مالي × ناميبيا

09:00 مساء، المغرب × جمهورية أفريقيا الوسطى،

تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

المباريات الدولية الودية اليوم والقنوات الناقلة

1:00 ظهرا، بنجلادش × النيبال

04:15 عصرا، اليابان × بنما

09:00 مساء، قطر × كوستاريكا

مباريات كأس الخليج العربي الإماراتي اليوم والقنوات الناقلة

04:00 عصرا، الظفرة × شباب الأهلي دبي، تذاع عبر قناة AD SPORTS 2 HD

04:00 عصرا، خورفكان × العين، تذاع عبر قناة AD SPORTS 1 HD

07:00 مساء، الوصل × الوحدة، تذع عبر قناة AD SPORTS 1 HD