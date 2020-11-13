مرتضى منصور يوجه رسائل مهمة لجماهير ولاعبي الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يحمد الله على ما تعرض له في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لم يسقط في الانتخابات حيث كان الأول في صناديق الانتخابات حتى الرمق الأخير لكن ما حدث لن يتحدث عنه الآن.

أضاف منصور عقب اجتماع مجلس إدارة النادي اليوم بمقر الزمالك أنه يشكر أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الزمالك التي هي بالملايين .. موضحا أنه حدثت أمور غريبة في انتخابات مجلس النواب.. معلقا على ذلك الأمر: "حتى جسديا قبل الانتخاب بيوم حدثت لي أمور غير طبيعية وتعرضت لوعكة صحية شديدة".

أشار رئيس الزمالك إلى أن الصندوق رقم 121 كان الأول في الانتخابات .. مشددا على أنه لم يسقط لكنه راض بالأمر..

متابعا: "إذا كنت خضت معركة لتحمل مسئولية بلدي ميت غمر فأنا مسئول أيضا عن ناد كبير اسمه الزمالك الذي يشجعه ٥٠ مليونا في الوطن العربي".

وواصل مرتضى منصور بأنه تعرض لحرب ضروس أبرزها العزل من اللجنة الأوليمبية ثم الطعن على لائحة النادي وغلق قناة الزمالك .. وكذلك منعوا صوتي من الحديث في قناة النادي الرسمية للمباركة لفريق الكرة بعد الفوز على الرجاء المغربي.. مشددا على أنه لكل حدث حديث ولن يخطئ في حق بلده لأنه مصري ورجل وطني.

أكمل منصور بأنه تعرض للظلم والافتراء الشديد لكن الأسود لا تسقط .. موجها رسالة

لجماهير الزمالك: "لا تقلقوا على ناديكم ولا رئيس ناديكم.. ولا تخافوا على ناد رئيسه مرتضى منصور".

كما وجه مرتضى منصور رسالة لأولاده لاعبي الفريق الكروي بالنادي: "سينصركم الله في النهاية وما حدث معي تكرر كثيرا ولو كنت جبلا كان سيسقط".

وأوضح منصور: "أنا مواطن مصري لا املك سوى انني شريف وأحب بلدي.. معركتي مع قطر لأنني أحب بلدي وقضيتها.. قطر والإخوان وتركيا وبعض الإعلاميين تحالفوا ضدي.. وما دام العالم كله تابع انتخابات ميت غمر رغم وجود ١٣ محافظة تقام بها انتخابات وحتى انتخابات أمريكا وتحدثوا فقط عن مرتضى فأنا رجل قوي.. وكل الظلم والافتراء الذي تعرضت له لن أتحدث عنه الآن .. لأنني أحب بلدي واخاف عليها.. وسأظل وراء الجيش وقضاء مصر إلى الأبد مهما تعرضت للظلم".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته بأن فريق الكرة بالزمالك سيوفقه الله وعندما سيرفع كأس إفريقيا ستعود الكلاب الضالة إلى جحورها لاسعاد جماهير الزمالك.