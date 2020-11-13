بث مباشر | مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم في تصفيات كأس العالم قطر 2022

تنتظر الجماهير بشغف نقل بث مباشر مباراة البرازيل وفنزويلا التي تقام في الساعات الأولى من صباح السبت، على ملعب ماني جارنشا بالبرازيل، في لقاء يأتي في إطار مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

ويسعى منتخب البرازيل لمواصلة الانتصارات في التصفيات الحالية من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم، ويعمل على استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، وكذلك عامل إقامة المباراة على أرضه، فضلًا عن التسلح بالتاريخ أمام فنزويلا الذي لم يتلقى أي خسارة على يده رسميًا.

كما سيعمل المنتخب البرازيلي للانفراد بصدارة جدول الترتيب لتصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال، واستغلال تعثر منتخب الأرجنتين، أقرب المنافسين، والذي تعادل أمس أمام

باراغواي (1/1).

ويحل البرازيل في المركز الثاني من جدول الترتيب برصد 6 نقاط جمعها من الفوز أمام بوليفيا (5/0) ثم الانتصار ضد بيرو (4/2)، في الوقت الذي يمكنه الوصول للنقطة 9 في حالة الفوز اليوم على فنزويلا وإطاحة الأرجنتين من الصدارة المؤقتة.

وعلى الجانب الآخر، يرفع منتخب فنزويلا شعار التحدي الصعب أمام البرازيل، ويحاول تحقيق انجاز لم يحدث من قبل بالفوز عل البرازيل في مباريات رسمية، إذ كان الانتصار الوحيد لفنزويلا على السيلساو في لقاء ودي عام 2008 حيث انتهت بالفوز للفنزويليين بثنائية نظيفة.

كما سيحاول منتخب فنزويلا تحقيق

الفوز الأول في تصفيات كأس العالم من أجل تحقيق 3 نقاط والتشبث بالأمل للوصول إلى قطر 2022، بعد أن خسر في أول مباراة ضد كولومبيا (3/0)، ثم الهزيمة مجددًا أمام باراغواي (1/0).

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم والقنوات الناقلة

نقدم بث مباشر مباراة البرازيل وفنزويلا التي تقام فجر السبت في تمام الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية، والثانية والنصف بتوقيت مصر والأردن، وتبث المباراة عبر قناة بي ان سبورتس 1 ويعلق عليها خليل البلوشي.

ومن الجدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين البرازيل وفنزويلا انتهت بالتعادل الإيجابي (1/1) في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا النسخة الماضية 2019.