يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر اليوم السبت بجودة HD14/11/2020

أكد طبيب المنتخب البرازيلي، رودريجو لاسمار، أنّ نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وقائد البرازيل، لن يتواجد في مباراتي السيلسياو بـ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022،

نيمار يعاني من إصابة في الفخذ، ويغيب عن النادي الباريسي مُنذ أسبوعين،

ومن المقرر أن يعود نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وقال لاسمار في تصريحاته نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "نيمار يتعافى بشكل جيد من الإصابة".

وأكد: "ولكنه لن يكون لائقًا بما يكفي لمباراتي فنزويلا وأوروجواي".

يُذكر أنّ البرازيل تستعد لملاقاة فنزويلا فجر السبت على ملعب "مورومبي"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، ثم أوروجواي فجر الأربعاء.