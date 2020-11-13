بجودة HD yalla shoot بث مباشر | مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره فنزويلا في الساعات الأولى من صباح غدًا السبت، في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

ويتواجه المنتخبان في الجولة الثالثة من التصفيات، وذلك في ملعب ماراكانا في البرازيل.

وكان المنتخب البرازيلي قد فاز في الجولتين الماضيتين أمام بوليفيا بخماسية نظيفة، وبيرو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أما منتخب فنزويلا فقد خسر أمام كولومبيا بنتيجة 3-0، ثم باراجواي بهدف نظيف.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما لا تمتلك فنزويلا أي نقاط في المركز التاسع.

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 صباح السبت بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

معلق مباراة البرازيل وفنزويلا

يعلق خليل البلوشي على المباراة.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام فنزويلا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماركينيوس، دانيلو، تياجو سيلفا، لودي.

خط الوسط: دوجلاس لويز، آلان، إيفرتون ريبيرو.

خط الهجوم: إيفرتون سواريس، ريتشارليسون، جيسوس.