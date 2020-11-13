مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر اليوم 14/11/2020

يواجه منتخب البرازيل نظيره فنزويلا مساء يوم السبت 14 نوفمبر، على إستاد ماني جارينشا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

ويحتل البرازيل المركز الأول على جدول ترتيب منتخبات القارة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فنزويلا في المركز التاسع وقبل الأخير بلا أي رصيد من النقاط.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمغامرة جديدة بكل قوة وتركيز في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، ويرغب بأن

يدخل اللقاء بكل قوة وتركيز عالي وتقديم مباراة تليق به.

ويتطلع السيليساو إلى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة المشوار والبقاء منفردًا في الصدارة، ومحاولة عدم التخلي عنها بأي شكل من الأشكال.

بينما المنتخب الفنزويلي يعاني الويلات منذ بداية التصفيات، فلم يحقق أي انتصار، لذا سيدخل هذا اللقاء بكل بكامل الجاهزية، ويدرك صعوبة الخصم، ولكن سيقاتل من

أجل محو الصورة الباهتة التي ظهر عليها في السابق، أملاً بأن يخرج من المواجهة التي سيتسعد لها بتركيز كبير بانطباع جيد ويحصد النقاط.

موعد مباراة فنزويلا ضد البرازيل

المباراة البرازيل × فنزويلا

المسابقة تصفيات كأس العالم

الموعد السبت 14 نوفمبر 2020 - الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة BeIN Sport HD 1

الملعب إستاد ماني جارينشا الوطني