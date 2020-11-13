شكرا لقرائتكم خبر عن «انتهت 4-4».. ريمونتادا تاريخية من سيراليون ضد نيجيريا بتصفيات أمم أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق مباراة منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم ضد نظيره السيراليوني، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية «الكاميرون 2022».

بدأ المنتخب النيجيري المباراة بهجوم ساحق أسفر عن تسجيل 4 أهداف في أقل من نصف ساعة عن طريق أليكس أيوبي في الدقيقتين 4 و27، وفيكتور أوسيمين 21، وصامويل شوكويزي 29، وسجل كوامي كواه هدفا لمنتخب سيراليون في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول 4-1.

ومع بداية الشوط الثاني ظن الجميع أن المباراة حسمت لصالح المنتخب النيجيري، ومع الدقيقة 72 بدأت سيراليون في تحقيق ريمونتادا تاريخية بستجيل الهدف الثاني بأقدام الحاج كمارا، قبل أن يعود مصطفى بوندو ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 80، ومع حلول الدقيقة 85 اكتملت العودة التاريخية بتسجيل الحاج كمارا الهدف الرابع، لينتهي اللقاء 4-4.

بهذه النتيجة، حافظ منتخب نيجيريا على صدارته للمجموعة برصيد 7 نقاط، فيما رفع منتخب سيراليون رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.