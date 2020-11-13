شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تناولت الصحف العالمية خبر إصابة محمد صلاح بكورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار الخبر الذي نشرته صفحة اتحاد الكرة المصري، اليوم الجعة، عن إصابة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بفيروس كورونا، جدلاً ليس فقط في الرأي العام المصري والعربي، بل والعالمي.

وقال اتحاد الكرة المصري في منشور له على موقع «فيس بوك»: «المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من أي أعراض، فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية»، ورغم قيام صفحة اتحاد الكرة على «فيس بوك» بالتراجع وحذف الخبر، إلا أن وسائل الإعلام والمواقع العالمية تداولت الخبر.

وتصدر هاشتاج «MO SALAH» قائمة الأكثر تداولاً على مستوى العالم في موقع «تويتر»، وأصبح رقم 23 في الأكثر تداولاً، بجانب تصدر هاشتاج «صلاح» على مستوى مصر، كما احتل المرتبة رقم 16، في قائمة الأكثر تداولًا في بريطانيا.

ونقلت كل من وكالة «رويترز» وصحف «ديلي ميل» و«جارديان»، والـ«بي بي سي» الرياضية، و«سكاي نيوز» الإنجليزية، و«ذا صن»، و«ميرور»، خبر إصابة محمد صلاح.

وذكرت الصحف البريطانية أن إصابة «صلاح» تأتي بعد أيام من حضور حفل زفاف أخيه، وانضم نجم منتخب مصر إلى معسكر المنتخب استعدادًا لملاقاة توجو، غدا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ورغم أن الصفحة الرسمية لنادي ليفربول لم تذكر شيئًا بشأن الخبر، إلا أن حساب موقع «Liverpool FC news» تداول الخبر نقلًا عن الاتحاد المصري.