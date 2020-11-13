شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوليمبية» تهنئ مروان القماش وفريدة عثمان واتحاد السباحة بذهبيتي بطولة أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للثنائي مروان القماش وفريدة عثمان، بعد تحقيق الميداليات الذهبية في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن خالص التهنئة لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

حقق مروان القماش الميدالية الذهبية في منافسات 400 متر حرة والتأهل رسميا لأوليمبياد طوكيو، بينما حققت فريدة عثمان الميدالية الذهبية في منافسات 50 مترًا حرة وسط مشاركة نخبة من أفضل السباحين في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.