«الأوليمبية» تهنئ مروان القماش وفريدة عثمان واتحاد السباحة بذهبيتي بطولة أمريكا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للثنائي مروان القماش وفريدة عثمان، بعد تحقيق الميداليات الذهبية في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية عن خالص التهنئة لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
حقق مروان القماش الميدالية الذهبية في منافسات 400 متر حرة والتأهل رسميا لأوليمبياد طوكيو، بينما حققت فريدة عثمان الميدالية الذهبية في منافسات 50 مترًا حرة وسط مشاركة نخبة من أفضل السباحين في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.
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