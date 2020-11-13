شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك لجماهيره وبطولة أفريقيا هدفنا جميعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الشكر لجماهير نادي للزمالك وأعضائه ومحبيه في مصر وأفريقيا وحول العالم.

وقال «منصور»: «الزمالك لجماهيره، تعشقه وتشجعه في الوحشة قبل الحلوة وفي الانكسارات قبل الإنجازات»،

ووعد مرتضى منصور الجماهير البيضاء: «سنظل في حفاظنا على الإنجازات التي تحققت».

وأضاف، في كلمة للأعضاء عقب وصوله إلى النادي، مساء اليوم، أنه يشكر ملايين الزملكاوية الذين وقفوا بجانبه، معبرًا عن سعادته بالجماهير التي تقف كلها يدًا واحدة مع النادي وإدارته.

وأشار مرتضى منصور إلى أن النادي يتحمل الكثير، لكن هناك هدفًا واحدًا للجميع وهو بطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن يترأس منصور اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقرر إقامته، اليوم الجمعة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالنادي.

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