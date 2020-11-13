شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يترأس اجتماع مجلس إدارة الزمالك لمناقشة الصفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترأس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده بعد قليل بمقر النادي، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالشؤون الإدارية للنادي وفريق الكرة والصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم.

وحضر «منصور»، اليوم، للنادي بعد غياب دام لأكثر من أسبوع بسبب انشغاله بانتخابات مجلس النواب، التى لم يحالفه فيها التوفيق عن دائرة ميت غمر.

وغاب منصور عن نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، عقب عودته من المنصورة بسبب تعرضه لنزلة برد حالت دون حضوره للنادي.