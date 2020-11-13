شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك هرم عمره ما يقع بفضل جماهيره.. ورئيسه أسد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي قلعة رياضية كبيرة لم ولن تقع مهما حدث باعتبارها مؤسسة وطنية كبرى وذات قاعدة جماهيرية تمثل نصف الشعب المصري.

وقال منصور، في تصريحات، اليوم، في أول ظهور له بنادي الزمالك بعد انتخابات البرلمان: «الزمالك هرم عمره ما يقع ورئيسه أسد عمره ما يقع».

وأضاف: «الشكر لكل ملايين الزملكاوية اللي واقفين معانا وسعيد بالجماهير كلنا إيد واحدة.. تحملنا الكثير وفي النهاية عندنا هدف واحد بطولة أفريقيا».

وحضور منصور، اليوم الجمعة، لمقر النادي بعد غياب دام لأكثر من أسبوع بسبب انشغاله بانتخابات مجلس النواب التي لم يحالفه فيها التوفيق عن دائرة ميت غمر.

وغاب منصور عن نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، عقب عودته من المنصورة، بسبب تعرضه لنزلة برد حالت دون حضوره النادي.

ويأتي ظهور منصور، اليوم، داخل النادي ووسط الأعضاء كأول ظهور بعد انتخابات البرلمان.

Advertisements