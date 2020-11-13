شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد إعلان نتيجة مسحة كورونا الثانية لـ «محمد صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى منذ قليل محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مسحة طبية ثانية خلال تواجده بمعسكر المنتخب الذي يستعد لملاقاة توجو غدًا.

وذلك بعدما أثبتت المسحة الأولى للاعب إيجابية العينة وتأكد إصابته بفيروس كورونا، وهو ما جعل اللاعب يطالب بإجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة حتى يبدأ احتياطاته اللازمة.

وعلمت «المصري اليوم» أن نتيجة المسحة الثانية ستظهر صباح غد، وسيتم إخبار الجهاز الفني فور إعلانها لتحديد مصير اللاعب من المشاركة في المباراة.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أنه في حال إعلان سلبية المسحة الثانية سيشارك اللاعب في مواجهتي توجو، خصوصًا أنه لا يعاني من أي أعراض، فضلًا عن جاهزيته فنيًا وبدنيًا لكونه يتدرب مع المنتخب خلال معسكرة الحالي.