شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على كيفية عزل محمد صلاح داخل فندق إقامة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذ الجهاز الفني لمنتخب مصر عددًا من الإجراءات الاحترازية، عقب اكتشاف إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.

وتم نقل محمد صلاح إلى إحدى الغرف البعيدة عن غرف اللاعبين لتفادي اختلاطه بأي من أفراد البعثة.

وفرضت إدارة فندق الإقامة حراسة مشددة على الطابق الذي يقطن فيه محمد صلاح، لمنع وصول أي من النزلاء إليه، لحين تبين نتيجة العينة الثانية التي سحبت منه.

ويستعد المنتخب لمواجهة توجو، السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويتناول صلاح الوجبات داخل غرفة إقامته بمفرده، بعيدًا عن باقي اللاعبين، وفقاً لإجراءات اللجنة الطبية بالكاف للتعامل مع الحالات التي يتم اكتشاف إيجابيتها.

وأجرى محمد صلاح مسحة جديدة تظهر نتيجتها بعد ثماني ساعات، للوقوف على حقيقة إصابته بفيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بعلاجه في حال التأكد من إصابته.

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