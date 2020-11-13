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شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لمرتضى منصور في نادي الزمالك بعد انتخابات البرلمان (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى مقر النادي بميت عقبة، بعد غياب دام لأكثر من أسبوع، بسبب انشغاله بانتخابات مجلس النواب التى لم يحالفه فيها التوفيق عن دائرة ميت غمر.
وغاب منصور عن نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، عقب عودته من المنصورة، بسبب تعرضه لنزلة برد حالت دون حضوره النادي.
ويأتي ظهور رئيس الزمالك، اليوم الجمعة، داخل النادي ووسط الأعضاء كأول ظهور بعد انتخابات البرلمان.
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