شكرا لقرائتكم انطلاق اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد كلمة مرتضى منصور لأعضاء النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق اجتماع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عقب كلمته لأعضاء النادى فى الظهور الأول له داخل قلعة ميت عقبة، وقال مرتضى منصور فى الظهور الأول له داخل قلعة ميت عقبة بعد الانتخابات البرلمانية:"الهرم اللي اسمه الزمالك عمره ماهيقع ورئيسه عمره ماهيقع الشكر لكل ملايين الزملكاوية اللى واقفين معانا وسعيد بالجماهير كلنا يد واحده.. تحملنا الكثير وفي النهاية عندنا هدف واحد بطولة إفريقيا".

ووصل مرتضى منصور إلى مقر النادي فى أول ظهور له بقلعة ميت عقبة منذ الانتخابات البرلمانية، حيث من المقرر أن يرأس منصور اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقررة إقامته اليوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنادي ويجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك بمقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، وأبرزها الميركاتو الجارى وتحديد الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة لتدعيم القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

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ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، حيث ستكون المرة الأولى فى تاريخ البطولة القارية التى تشهد تأهل فريقين من بلد واحدة للمباراة النهائية، وسبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى