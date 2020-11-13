شكرا لقرائتكم تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك في الظهور الأول لمرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا ، مساء اليوم الجمعة بمقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص النادي المختلفة في الفترة القادمة.. وأسفر اجتماع المجلس عن القرارات التالية:

- صرف جميع مستحقات اللاعبين. - مناقشة استعداد الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي. - اعتماد إعارة رزاق سيسيه وبيع محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري. كما ناقش مجلس الزمالك بعض الأمور الإدارية الخاصة بالنادي. Advertisements

ووصل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء منذ قليل.

ومن المقرر أن يرأس منصور اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقررة إقامته اليوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنادي.

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مكافآت خاصة لتحفيز لاعبى الأبيض للتتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث حصل اللاعبين على وعد من مجلس إدارة القلعة البيضاء على الحصول على مكافآت استثنائية فى حالة الفوز على الأهلى والتتويج باللقب الإفريقى، حيث سيلتقى قطبى الكرة المصرية، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، لأول مرة فى تاريخهما يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

ذلك بعدما نجح الأبيض فى تخطى عقبة الرجاء المغربى، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضى، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب فوزه فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.