شكرا لقرائتكم طوارئ في مسقط رأس محمد صلاح بالغربية بعد إصابة اللاعب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن المديرية ستدفع غدا بفرق الترصد لقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح لفحص المخالطين له بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم فحص والديه وأقاربه وأهالى القرية الذين خالطوه في حفل زفاف شقيقه، مشيرا إلى أنه سيتم عزل من يظهر عليهم أعراض أما من لم يظهر عليهم أعراض سيتم وضعهم تحت الملاحظة المستمرة.

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وكان تعرض النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى للإصابة بفيروس كورونا، عقب خضوعه لمسحة جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطنى.

وأصدر اتحاد الكرة بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.