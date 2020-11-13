شكرا لقرائتكم ضد التعصب.. رسالة خاصة من من الشناوى ومصطفى محمد داخل معسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى رسالة لنبذ التعصب بين الجماهير، إلتقط مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صورة تذكارية مع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، خلال تواجدهما فى صالة الجيم بمعسكر المنتخب الوطنى، ضمن الاستعدادات لمواجهة منتخب توجو التى تقام فى الثامنة مساء غد باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

تأتى صورة مهاجم الزمالك مع حارس الأهلى، لتبعث رسالة للجماهير لنبذ التعصب قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 27 من الشهر الجارى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر اقامتها على ستاد القاهرة الدولى.

وتلقى الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى، خبر صادم بإصابة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى بفيرس كورونا، خاصة إن الإصابة جاءت قبل ساعات من مواجهة توجو، لاسيما وإن الفرعون المصرى يعد من أهم اللاعبين فى صفوف المنتخب وأحد الأعمدة الأساسية للفريق لما يتميز به من مهارة وخبرة.

وأصبح أمام الجهاز الفنى للمنتخب 3 خيارات لتعويض غياب محمد صلاح عن الجبهة اليمنى في مواجهة توجو، ويأتى أحمد سيد زيزو الخيار الأول للبدرى، حيث يعد زيزو من أبرز اللاعبين في هذا المركز وتألق مع الزمالك في تلك الجبهة، كما يحظى بدعم وثقة كبيرة من الجهاز الفنى للفراعنة، الأمر الذى يجعله الخيار الأول لتعويض صلاح.

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ويأتي الخيار الثانى للبدرى، بإمكانية الدفع بمحمود حسن تريزيجيه في الجبهة اليمنى مع الدفع برمضان صبحى في الجبهة اليسرى، وتم تنفيذ تلك الطريقة في أكثر من مباراة، خاصة في حالة حدوث ضغط مكثف على صلاح، كان يقوم الجهاز الفني حينها بتعديل المراكز لإزالة هذا الضغط بالدفع بتريزيجيه في الجبهة اليمنى.

ويعد الخيار الثالث، بأن يتم الدفع بمحمد مجدى قفشة في الجبهة اليمنى، خاصة وإن اللاعب يُجيد اللاعب في الجبهتين "اليمنى واليسرى" ليصبح أمام حسام البدرى 3 خيارات من أجل تعويض صلاح الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع صلاح لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.