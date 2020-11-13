شكرا لقرائتكم اتحاد السباحة عن ذهبية فريدة عثمان: إنجاز جديد لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة ، عن سعادته البالغة بتتويج السباحة فريدة عثمان بالميدالية الذهبية لبطولة أمريكا المفتوحة للسباحة فى سباق 50 متر حرة بزمن 25.10، مؤكداً أن ما حققته فريدة إنجازا غجديدا للسباحة المصرية رغم أزمة "كورونا" التى تجتاح العالم وأثرت على جميع الألعاب الرياضية.

وقال رئيس اتحاد السباحة في تصريحات خاصة ، أنه علي تواصل دائم مع فريدة عثمان وجميع اللاعبين ، مؤكداً أن الاتحاد قام بتوفير التدريبات، واستعدادات اللاعبين للبطولات الدولية، حتي يتمكنوا من تحقيقهم لنتائج مبهرة في مختلف المنافسات.

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وقررت السباحة فريدة عثمان، العودة للمشاركة فى البطولات الدولية رغم أزمة «كورونا» التى تجتاح العالم، وعبرت عن سعادتها بتلك العودة. وقالت عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعى: أنا مبسوطة ومتحمسة إنى هرجع أنزل بطولات تانى. وأكدت فريدة، أنها ستشارك فى بطولة "أمريكا المفتوحة" المقرر إقامتها في جرينسبورو بولاية نورث كارولينا، حيث ستشارك، حسب قولها، فى سباقات 50 مترا و100 متر حرة و100 متر فراشة، ثم تشارك غدا فى سباقي 50 متر حرة و100 متر فراشة، وتنهى مشاركتها بالمنافسة في سباق 100 متر حرة.

جدير بالذكر أن فريدة عثمان حطمت الرقم القياسى فى نسخة بطولة «Tyrproswimseries»، خلال العام الماضي، وحصلت على الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.65.